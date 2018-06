Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudante de Direito apanhada com 5 kg de ‘coca’ no aeroporto

Por Miguel Curado | 01:30

A jovem de 25 anos, estudante de Direito, desembarcou no aeroporto da Portela, em Lisboa, com uma mala de mão. Nervosa, despertou a desconfiança dos inspetores da PJ que ali realizam fiscalizações de combate ao tráfico de droga. Chamada a uma sala, foram-lhe apreendidos 5,5 quilos de cocaína, escondidos na mala. A jovem já está em prisão preventiva.



Este é só um exemplo das detenções de correios de droga feitas diariamente pela PJ nos três principais aeroportos nacionais (Lisboa, Porto e Faro). Entre 1 de janeiro e 31 de maio deste ano foram apanhados nove traficantes portugueses (5 homens e 4 mulheres), quase o dobro dos cinco detidos em período homólogo de 2017.



Segundo os dados da PJ, foram intercetados, nestes cinco meses, um total de 35 correios de droga (menos 17 que no mesmo período de 2017). A maioria dos detidos - 13 -, é brasileira, a mesma nacionalidade da jovem estudante apanhada pela PJ no início de junho.



Em quase todas as situações, segundo fonte da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) disse ao CM, a droga foi detetada em bagagens. E acrescenta que os esquemas de transporte e simulação da droga "são cada vez mais complexos". "Já durante este ano, apanhámos um homem que trazia a cocaína escondida nas pegas de uma mala de bagagem e outro que dissolveu a droga na cerâmica de pratos de cozinha", disse.



Consciente de que Portugal está inserido numa rota de entrada de droga na Europa, a PJ promete "manter, e até reforçar, as fiscalizações nos aeroportos e continuar o trabalho de investigação e cooperação com polícias homólogas".



PORMENORES

Sem cadastro

A maioria dos correios de droga presos pela PJ nos aeroportos nacionais não têm cadastro criminal. Alegam dificuldades económicas como justificação para o transporte dos estupefacientes.



Prisão preventiva

Por ser um crime considerado grave, com penas de prisão aplicadas, em média, entre os 4 e os 12 anos, os traficantes de droga são colocados, normalmente, em prisão preventiva.



Cooperação internacional

A cooperação da PJ com polícias internacionais permite a interceção de inúmeros correios de droga em aeroportos nacionais.



Maioria é masculina

A maioria das 35 ‘mulas’ de droga presas entre janeiro e maio deste ano nos três aeroportos nacionais (Lisboa, Porto e Faro) é do sexo masculino. Vinte ficaram em prisão preventiva.