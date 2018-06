Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses presos com droga no Brasil

Um dos homens foi apanhado no aeroporto, após viajar num voo a partir de Lisboa.

Por Sara G. Carrilho | 08:50

Dois portugueses, de 36 e 37 anos, foram detidos por tráfico de droga, em Belo Horizonte, no Brasil.



Um dos homens foi apanhado no aeroporto, após viajar num voo a partir de Lisboa, na segunda-feira.



Tinha três quilos de comprimidos de ecstasy escondidos no fundo falso de uma mala, droga que foi apreendida.



O outro português foi detido no hotel.