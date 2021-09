Detido em Espinho suspeito de violar vizinha portadora de deficiência cognitiva

Um homem de 52 anos foi detido em Espinho, no distrito de Aveiro, por suspeitas de ter violado uma vizinha portadora de deficiência cognitiva, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

"O arguido, fazendo uso da sua experiência de vida e ascendente sobre uma mulher, aproveitando-se do facto de a vítima ser portadora de deficiência cognitiva, convenceu-a afastar-se de casa e levou-a para uma zona erma, onde decidiu submetê-la a práticas sexuais, com violência", indica a Diretoria do Norte da PJ, em comunicado.

A polícia, que afirma ter recolhido "indícios seguros da prática dos referidos crimes e respetiva autoria", conta apresentar o arguido a primeiro interrogatório judicial ainda hoje para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.