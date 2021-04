Detido homem de 19 anos que abusou sexualmente de menina de nove anos em Santarém

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária por haver "fortes indícios da prática de um crime de abuso sexual de crianças", avança um comunicado da PJ. A vítima era uma menina de 9 anos cuja família era amiga do suspeito.



De acordo com a investigação, o presumível abusador aproveitou-se da confiança em si depositada e submeteu a vítima, pelo menos numa ocasião, em março, "a atos de cariz sexual no interior da residência daquela".

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação das medidas de coação processual adequadas.