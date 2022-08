Detido em flagrante por fogo posto em Tábua

A GNR deteve em flagrante um homem de 34 anos pelo crime de incêndio florestal, no concelho de Tábua, em Coimbra. A detenção aconteceu este domingo, dia 28 de agosto.Durante uma ronda de vigilância e prevenção de incêndios, os militares depararam-se com um homem que "em passo acelerado" abandonava o local do início de uma ignição, na berma de uma estrada. O comunicado da GNR avança o suspeito foi abordado pelos militares que detetaram que tinha em posse um isqueiro. O homem acabou por admitir a autoria do crime.

O incidente foi remetido para o Tribunal Judicial de Condeixa.

A GNR já efetuou 70 detenções por incêndio florestal no presente ano de 2022, mais 18 que em todo o ano de 2021.