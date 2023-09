Detido estudante de 17 anos suspeito de agredir e divulgar fotos intimas da ex-namorada na Internet

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um jovem suspeito de ter agredido a ex-namorada, de 16 anos, e divulgado fotografias intimas da mesma na Internet, informou esta segunda-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito, de 17 anos, foi detido, no cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro, no âmbito de uma investigação pelos crimes de pornografia de menores e violência doméstica.

De acordo com a investigação, os alegados factos criminosos vinham ocorrendo no âmbito de uma relação de namoro, que envolveu nos últimos tempos "frequentes agressões físicas" que levaram ao termo da relação, nunca aceite pelo suspeito, e à posterior criação de perfis em redes sociais com fotografias íntimas da vítima.

O detido, estudante, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e de aproximação do local de residência da mesma, apresentações periódicas e acompanhamento médico.