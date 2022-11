Pulseira eletrónica para suspeito de violência doméstica nos Açores

Um homem foi detido em São Jorge, nos Açores, pelo crime de violência doméstica, ficando sujeito à medida de coação de "proibição de contactos e de aproximação à vítima com controlo com recurso a dispositivos eletrónicos", foi esta segunda-feira revelado.

Segundo um comunicado do Comando Regional da PSP, a detenção do homem, de 42 anos, ocorreu na sexta-feira, pela Brigada de Investigação Criminal da Esquadra de Velas, ilha de São Jorge, após denúncia efetuada pela vítima.

O homem é suspeito de violência doméstica sobre a ex-companheira.

"A violência perpetuou-se por um longo período, tendo esta sofrido várias ameaças, ofensas à integridade física, perseguição e maus tratos psíquicos, na presença dos seus filhos menores de idade", explica a PSP, que realizou também uma busca domiciliária.

Além de ficar proibido de contactos e aproximação à vítima, com controlo efetuado com recurso a dispositivos eletrónicos, o suspeito ficou ainda com a medida de coação de apresentações periódicas na esquadra, adianta a polícia.