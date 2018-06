Detido homem por abuso sexual a criança em Vila Nova de Gaia

Crimes de abuso sexual aconteciam quando menor pernoitava em casa dele, em Vila Nova de Gaia.

Um homem de 54 anos de idade foi detido esta sexta-feira pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, pela autoria do crime de abuxo sexual de menores.



Na sequência de uma denúncia por parte de um menor de 12 anos, a Polícia Judiciária tomou conhecimento que o suspeito manteria com aquele, desde há alguns meses, atos sexuais de relevo, segundo declarações das autoridades.



Segundo as alegações, os abusos sexuais ocorreram no seio familiar, quando o menor pernoitava com o suspeito na sua residência, em Vila Nova de Gaia.



O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, por forma a conhecer as medidas de coação aplicadas.