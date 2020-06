Detido homem suspeito de ameaçar mulher com facas de cozinha em Santa Maria da Feira

A GNR deteve um homem, de 62 anos, suspeito da prática do crime de violência doméstica, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou esta quarta-feira aquela força militar.

Segundo um comunicado da GNR, a detenção ocorreu na terça-feira, na sequência de uma denúncia relacionada com ameaças de morte, com recurso a facas de cozinha, a que a vítima, de 61 anos, era sujeita há alguns anos.

No decorrer de duas buscas, uma domiciliária e uma em veículo, os militares apreenderam um revólver, duas armas de ar comprimido, uma caixa de chumbos e uma faca borboleta.

De acordo com a GNR, o detido, com problemas de alcoolismo, foi presente ao Tribunal da Feira, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da vítima, abandono da residência e proibição de contactos com a vítima por qualquer meio.