Detido suspeito de pegar fogo a casa de que é proprietário com a ex-mulher em Alcobaça

Um homem, de 57 anos, foi detido por suspeitas de atear fogo a dois imóveis, um deles uma casa de que é proprietário com a ex-mulher, e um anexo, no passado sábado, na Benedita, Alcobaça.



Os crimes terão sido cometidos em contexto de violência doméstica, com um dos fogos a deflagrar "num imóvel em zona rural" e num anexo, que são "de propriedade exclusiva da ex-mulher", revelou a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado. O homem é suspeito também de atear fogo à habitação de que é coproprietário, com a ex-mulher.





Para levar a cabo os incêndios, a PJ avança que o suspeito "utilizou gasolina como acelerante de combustão, recorrendo a chama direta, por ação de isqueiro".Devido à prontidão e eficácia da intervenção do Bombeiros, a destruição dos imóveis e a eventual propagação à floresta não atingiu maiores proporções.O suspeito vai ser presente às autoridades para interrogatório judicial e aplicação de adequada medida de coação.