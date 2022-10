Detido homem de 20 anos por suspeitas da autoria de dez incêndios em Póvoa de Lanhoso

A Polícia Judiciári deteve, na segunda-feira, um suspeito de 20 anos, presumível autor de dez incêndios florestais, ocorridos no passado mês de julho, em Sobradelo da Goma, concelho da Póvoa de Lanhoso.O detido, operário da construção civil, terá incendiado uma zona onde existem condições de propagação a manchas florestais de grandes dimensões, tendo provocado enorme risco naquela zona. A carga combustível presente no local e a orografia própria da região representaram elevado perigo para as pessoas, bens patrimoniais e ambiente.Os incêndios tiveram início durante a noite e consumiram vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, numa área total superior a cinco hectares de floresta. A intervenção rápida dos bombeiros evitou que a ocorrência atingisse maiores proporções. Os locais da freguesia onde os incêndios deflagraram foram repetidamente alvo de diversas ignições. O suspeito terá recorrido a chama direta para provocar as recorrentes ignições, tendo sido motivado por incendiarismo.A polícia realizou várias diligências que resultaram na recolha de assinalável de provas e permitiram a identificação e detenção fora de flagrante delito do arguido. O suspeito será presente à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.