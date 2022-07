PJ detém homem por atear fogo a dois carros de ex-companheira em Viana do Castelo

A Polícia Judiciária de Braga deteve, esta terça-feira, um homem de 42 anos, suspeito de incendiar dois carros da ex-companheira numa freguesia do concelho de Viana do Castelo noite de 23 de junho e 14 de julhoDe acordo com o comunicado, o suspeito "ateou fogo a viaturas que se encontravam parqueadas junto à habitação onde esta residia, juntamente com dois filhos menores de idade" com recurso a líquido inflamável.

"Só a pronta intervenção de vizinhos e dos bombeiros evitou que os incêndios assumissem maiores proporções, evitando a sua progressão e as consequências daí resultantes", revelaram as autoridades.

O suspeito, que por vingança, atuou num quadro de violência doméstica, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.