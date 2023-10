Detido jovem de 18 anos que fazia pedidos em plataformas de entregas para roubar estafetas no Porto

Um jovem, de 18 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito da coautoria de, pelo menos seis crimes, de roubo agravado praticados no Porto, tendo como vítimas estafetas de uma plataforma de entregas ao domicílio.



Segundo a PJ, os crimes terão sido cometidos em abril deste ano. Em conjunto com outros dois suspeitos, o jovem contactava a plataforma de entregas e solicitava vários produtos para diversas moradas, essencialmente na zona oriental da cidade.

"Quando os estafetas de mota se aproximavam do local indicado eram abordados, na via pública, mediante a ameaça com arma de fogo e, em alguns casos, agressões físicas, eram desapossados do dinheiro e dos bens que transportavam", pode ler num comunicado da autoridade enviado às redações.



Com a prática reiterada dos crimes, a empresa e os estafetas começaram a recusar proceder a entregas em zonas em que já tinham acontecido episódios.

O detido, que já estava referenciado na polícia por crimes contra propriedade, vai ser presente às autoridades judiciais para a aplicação de medidas de coação tidas como adequadas.