Dois homens detidos por roubos e agressões em zona de encontros sexuais em Matosinhos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens por roubos com arma de fogo e recurso a violência em Matosinhos, no Porto.De acordo com um comunicado emitido pela PJ, na sequência de uma investigação no combate à criminalidade violenta, foi possível apurar que, "pelo menos desde setembro do corrente ano", os suspeitos abordavam as vítimas, que se encontravam dentro dos carros, durante a noite - numa zona referenciada para encontros sexuais -, em S. Mamede Infesta, "partiam os vidros e agrediam-nas". Os suspeitos ainda roubavam os bens e dinheiro das vítimas.Tendo em conta o local e o contexto em que estes crimes eram praticados, algumas das vítimas "tinham vergonha" de fazer queixa às autoridades e por isso ainda não é possível saber, ao certo, o número de crimes praticados pelos dois homens.A PJ revelou que se tratam de dois indíviduos com 30 anos, desempregados e com vários antecedentes criminais por crimes semelhantes.Ambos "vão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação", refere a nota.