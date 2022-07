PJ detém homem por roubos com recurso a arma de fogo na via pública no Porto

A Polícia Judiciária deteve um homem de 27 anos por vários crimes de roubo, praticados com recurso a arma de fogo, de sequestro e de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento no Porto.

Os crimes ocorreram em fevereiro quando o arguido abordou duas pessoas na via pública e, mediante ameaça, com uma pistola, roubou os bens que as vítimas tinham. Segundo a PJ, um dos casos, obrigou a vítima "a fornecer o código multibanco tendo procedido posteriormente a vários levantamentos bancários".

Na outra situação coagiu o ofendido a acompanhá-lo a uma caixa ATM, tendo logo de imediato feito levantamentos em numerário.

O detido sem profissão e com antecedentes criminais vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequados.