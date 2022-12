Detido jovem de 25 anos pela posse de engenhos explosivos em Viana do Castelo

Um jovem de 25 anos foi detido, na quinta-feira, pela posse de um engenho explosivo num recinto desportivo, em Viana do Castelo.Em comunicado, a GNR informa que se encontrava no local no âmbito de uma operação de segurança a um espetáculo desportivo e que o homem terá deflagrado o engenho quando se deslocava para o recinto.O detido encontrava-se ainda na posse de um segundo engenho explosivo e ainda de "seis doses de canábis".

O jovem foi constituído arguido e o caso remetido ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo e à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Viana do Castelo.