Detido jovem que tentou matar vizinho em Lagos após este intervir para parar agressões a mulher

A Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira a detenção de um jovem de 21 anos, suspeito do crime de tentativa de homicídio. O caso remonta a 22 de julho e ocorreu em Lagos.

Segundo explica a PJ, tudo aconteceu num quintal contíguo à casa do suspeito. A vítima, que era vizinho do suspeito agora detido, tentou travar uma situação de violência doméstica, levada a cabo pelo agressor contra a companheira, acorrendo aos gritos e pedidos de ajuda da mulher.

"O agressor reagiu com violência contra a intervenção apaziguadora do vizinho, aplicando lhe um golpe usualmente conhecido como "mata leão" e desferindo-lhe duas pancadas na cabeça com uma pedra de dimensões consideráveis e arestas vivas, só não lhe causando a morte devido à pronta intervenção de terceiros, alertados pela confusão e gritaria geradas", conta a PJ.

Desde então que o suspeito estava em fuga. Agora, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.