Said, um homem de 48 anos de nacionalidade marroquina, foi detido esta sexta-feira, pela polícia judiciária luxemburguesa, suspeito de estar envolvido no homicídio de Diana Santos.Segundo o semanário luxemburguês Contacto, as autoridades, em comunicado, referem que o suspeito foi presente esta sexta-feira ao juiz de instrução de Diekirch, no Luxemburgo, que decretou a prisão preventiva. É acusado de homicídio.