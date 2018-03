Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por abusar sexualmente de seis crianças

Homem atraia as vítimas para a própria casa e oferecia-lhes presentes.

11:38

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 28 anos pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de crianças, praticados na sua residência, em Vila Nova de Famalicão, anunciou esta terça-feira a Diretoria do Norte daquela autoridade.



Em comunicado, a PJ refere que desde há quatro anos que o suspeito obrigaria as crianças a praticar atos sexuais, estando até ao momento já identificadas seis vítimas.



"O agressor atraía as vítimas, com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos, para a sua residência, em Vila Nova de Famalicão, local onde praticava aqueles abusos, oferecendo-lhes em troca pequenos presentes", acrescenta.



A investigação da PJ partiu teve como base uma denúncia feita pelas vítimas.



O detido, sem ocupação laboral, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido determinada a medida de coação de prisão preventiva.