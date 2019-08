Detido por abuso sexual de criança e importunação sexual no Marco de Canaveses

Um homem, de 47 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de abusar sexualmente de uma criança e de importunação sexual, no Marco de Canaveses, no distrito do Porto.



De acordo com um comunicado da PJ, foi através de uma denúncia da menor de 15 anos que as forças policiais tomaram "conhecimento de que o suspeito, pelo menos por três vezes e ao longo de três anos, praticou com aquela atos sexuais de relevo".





A investigação da PJ concluiu ainda que o suspeito "se trata de um indivíduo que, por diversas vezes, praticou atos exibicionistas em público ou perante vítimas determinadas, as quais, sendo maiores de idade, decidiram porém não apresentar queixa".Os abusos sexuais aconteciam em locais perco da habitação da vítima, assim como "em locais públicos da localidade onde reside o agressor, na zona do Marco de Canaveses".O homem, desempregado, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.