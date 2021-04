Detido por agredir mulher durante 40 anos de casamento na Maia

A GNR deteve um homem, de 65 anos, esta terça-feira, por agressões à e ameaças de morte à mulher durante os 42 anos de casamento, na Maia.



A detenção aconteceu no âmbito de investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito, que tinha problemas de álcool, terá agredido e ameaçado de morte a vítima, sua esposa de 64 anos, durante mais de 40 anos.





No final de 2020, as agressões tornaram-se mais violentas, tendo o agressor ameaçado a vítima e alguns familiares com recurso a uma arma branca.O agressor foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, tendo ficado proibido de se aproximar da casa da vítima, nem de qualquer meio ou forma de se aproximar dos locais habitualmente frequentados por ela. Está ainda inibido de qualquer contacto com a mulher.Será controlado por pulseira eletrónica.