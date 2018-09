Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por assaltar 100 carros durante missas

Assaltante cometia crimes nos parques de estacionamento de igrejas e cemitérios.

08:34

Um homem, de 60 anos, suspeito de ter assaltado mais de uma centena de carros no Norte e Centro do País foi detido pela GNR de Viseu. O assaltante só atuava nos parques de estacionamento de igrejas e cemitérios, aproveitando o momento em que as vítimas iam à missa. Partia os vidros das viaturas e furtava todos os objetos de valor do interior.



Os últimos furtos ocorreram no concelho de São Pedro do Sul. Nas diligências, os militares do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu apreenderam a viatura e o motociclo usados pelo assaltante, assim como vários objetos que foram furtados do interior das viaturas.



O suspeito, de Oliveira de Azeméis, já tem um longo cadastro por furto no interior de veículos, casas e estabelecimentos comerciais. Foi detido pela primeira vez em 1974 e desde essa altura já cumpriu três penas efetivas de prisão, cada uma de oito anos, num total de 24. Presente a tribunal, o juiz de instrução criminal aplicou-lhe a medida de coação de prisão domiciliária.