Detido por plantar canábis junto a casa

Uma patrulha do Posto Territorial da GNR de Vila do Bispo descobriu uma plantação de canábis num terreno contíguo a uma habitação, situada na zona de Sagres. Um homem, de 47 anos e de nacionalidade portuguesa, acabou detido por suspeita de cultivo e tráfico de droga, informou, esta segunda-feira, a força de segurança.Ao que apurou o, os militares tinham sido inicialmente chamados para uma situação de alegados desentendimentos mas, ao chegarem ao local, acabaram por detetar as plantas de canábis - isto apesar das mesmas se encontrarem dissimuladas entre a vegetação existente no terreno agrícola. No total, a GNR efetuou a apreensão de doze plantas de canábis, que se encontravam já numa fase avançada de desenvolvimento vegetativo, apresentando cerca de um metro de altura.Na sequência da descoberta da plantação de droga, que aconteceu no passado dia 30 de maio, a GNR veio a realizar uma busca à residência do suspeito. Os militares acabaram por encontrar sementes de canábis e uma pequena quantidade de haxixe (ver pormenores). O produto estupefaciente foi apreendido.Os militares detiveram o homem por suspeita de cultivo e tráfico de estupefacientes. Este foi presente ao Tribunal Judicial de Lagos para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial, no dia seguinte à sua detenção. O homem acabaria por ser colocado em liberdade, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, revelou o Comando da GNR de Faro em comunicado.Na busca domiciliária efetuada pelos militares da GNR foram descobertas 299 sementes de canábis. Além disso, foram também apreendidas quatro doses individuais de haxixe.Em 2018, foram apreendidas 8706 plantas de canábis no País, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna, que adianta que esta "continua a ser a droga mais traficada" em Portugal.O referido relatório revela que a canábis é a única droga produzida em Portugal, sendo as plantações detetadas normalmente de reduzidas dimensões e destinadas a satisfazer o consumo local.