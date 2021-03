Detido por suspeitas de tráfico de droga em Sintra levava 14 mil euros em bolsa à cintura

Um homem de 47 anos foi apanhado pela PSP com mais de 14 mil euros numa bolsa à cintura, na estação de comboios de Agualva-Cacém, concelho de Sintra. Não soube justificar a proveniência do dinheiro e foi detido porque as autoridades acreditam que está relacionado com o tráfico de droga.Segundo explicou esta quinta-feira fonte policial ao CM, o homem "tentou esquivar-se e mostrou nervosismo" ao deparar-se com uma equipa da Divisão de Segurança a Transportes Públicos, que fiscalizava naquele interface de comboios e autocarros, na segunda-feira ao início da noite, o cumprimento das medidas do estado de emergência.Ao ser abordado, tentou fugir à interação com os agentes. Revistado, foi encontrado o dinheiro "acomodado em sacos" numa bolsa. Dado o silêncio do suspeito, foi realizada uma busca informática pelo seu nome. Os polícias ficaram a saber que estavam a lidar com um homem que já havia sido detido em 2015 por tráfico de droga, numa operação em que foram encontrados dois mil euros na casa do suspeito.O homem foi constituído arguido e os 14 380 euros foram apreendidos pela PSP, que investiga.