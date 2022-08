Detido recluso que estava em fuga após evadir-se da cadeia de Sintra

Um recluso do Estabelecimento Prisional de Sintra, que estava em fuga, foi detido esta quarta-feira. O homem tinha, ainda, na sua posse as chaves de uma viatura roubada.Em comunicado a PSP avança que os agentes detiveram o homem de 40 anos que se encontrava num posto de combustível. O suspeito viu os agentes e tentou esconder-se, mas ao ser avistado pôs-se em fuga. Os polícias conseguiram deter o homem numa rua próxima ao local inicial, refere o comunicado.Após identificação do suspeito, os agentes perceberam que se tratava de um recluso fugitivo, que tinha já em curso um mandado de captura, após fugir do Estabelecimento Prisional de Sintra, na sequência de uma saída precária. No comunicado não é referido em que data o recluso tinha fugido.O homem tinha na sua posse as chaves de uma viatura roubada desde junho deste ano.Após efetuadas as diligências, o recluso foi conduzido novamente para o Estabelecimento Prisional de Sintra, para cumprir os dois anos de prisão a que tinha sido condenado.