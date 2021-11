Quarteto foge à PSP em viatura roubada e circula em contramão na Segunda Circular e no Eixo Norte-Sul

A PSP deteve quatro pessoas em flagrante delito por suspeitas da prática de factos suscetíveis de se enquadrarem em crimes de roubo, uso de viatura e condução perigosa em Lisboa.



Tudo aconteceu na madrugada do passado dia 4 de novembro pelas 03h40, quando as autoridades detetaram dois indivíduos a circularem "de forma suspeita" em zonas de acessos às garagens nas Laranjeiras, em Lisboa.





A polícia apurou de seguida que a viatura onde seguiam os dois indivíduos, à qual se juntaram mais dois passageiros, tinha sido roubada em Setúbal no dia anterior.Quando confrontados com a ordem de paragem, colocaram-se em fuga por várias freguesias, entre elas Carnide, Benfica e Telheiras, sendo que em alguns casos circularam em contramão, incluindo na 2ª Circular e no Eixo Norte-Sul. Acabaram por parar numa rua sem saída. O condutor tentou fugir a pé, tendo sido imobilizado de imediato pela polícia."Na continuação das diligências, verificou-se que um dos suspeitos do sexo masculino, se encontrava ilegitimamente ausente de um Estabelecimento Prisional desde julho de 2019, altura em que beneficiou de uma saída jurisdicional, não tendo regressado ao Estabelecimento Prisional para continuar a cumprir a pena de prisão em que estava condenado", revelaram ainda as autoridades em comunicado.

Os suspeitos, dois homens e duas mulheres, foram presentes no Tribunal de Lisboa. O indivíduo com o Mandado de Detenção foi conduzido à cadeia para cumprimento da pena de prisão.