Traficante que fugiu à PSP e se despistou contra muro em Esposende fica em liberdade

Um homem foi detido depois de ter protagonizado uma fuga às autoridades e de se ter despistado, esta terça-feira de madrugada, em Viana do Castelo. Presente a tribunal, saiu em liberdade com termo de identidade e residência. Em causa estão crimes de tráfico de droga, condução perigosa e sem carta.

A perseguição policial durou cerca de 25 quilómetros e só terminou depois do fugitivo se ter despistado contra um muro, já no concelho de Esposende.

A abordagem ao homem, com cerca de 26 anos, acontece depois dos agentes da Esquadra de Viana do Castelo terem detetado o jovem a traficar droga na via pública, na freguesia de Meadela.

Mas quando se preparavam para realizar a detenção, o suspeito colocou-se em fuga.

A patrulha iniciou de imediato uma perseguição ao suspeito que percorreu várias ruas da cidade e entrou depois na A28 em direcção a Esposende.

Pelo caminho fez várias manobras perigosas e chegou mesmo a conduzir em contramão.