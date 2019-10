Detido suspeito de abuso sexual de filho da companheira em Évora

Um homem de 56 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) e vai aguardar julgamento em prisão preventiva por suspeitas de ter abusado sexualmente de um filho da companheira, num concelho do distrito de Évora.Em comunicado enviado esta sexta-feira à agência Lusa, a PJ indicou que os factos "ocorreram num dos concelhos do distrito de Évora" e que os indícios apontam para que os abusos sexuais tenham começado no decorrer de 2018.Segundo a PJ, o suspeito terá aproveitado "a circunstância de coabitação e também a imaturidade da vítima", que, atualmente, tem 11 anos.O homem, detido por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ, já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.