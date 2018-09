Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de abuso sexual e pornografia infantil em Paredes de Coura

Detenção foi efetuada "após recolha de elementos indiciários".

12:31

Um homem de 43 anos foi detido em Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, por suspeita da prática dos crimes de abuso sexual de criança e pornografia de menores, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).



Em comunicado, a Diretoria do Norte daquela força policial adiantou que o homem, de 43 anos, empregado comercial e com antecedentes pela prática dos mesmos crimes, "através das redes sociais, aliciaria menores entre os 10 e os 16 anos para conversas de teor sexual, bem como para a realização de vídeos para exibição de órgãos sexuais".



A detenção, segundo a PJ, foi efetuada "após recolha de elementos indiciários", sendo que o homem "será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação".