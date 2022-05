Detido suspeito de ameaçar de morte ex-companheira em Oliveira do Hospital

O Comando Territorial da GNR de Coimbra anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 34 anos, suspeito de crime de violência doméstica, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra.

No comunicado divulgado esta tarde, a GNR informou que a detenção foi levada a cabo por militares do Posto Territorial de Oliveira do Hospital, no dia 5 de maio.

"No seguimento de uma denúncia de violência doméstica, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o agressor ameaçou de morte a vítima, sua ex-companheira de 36 anos", referiu.

Na sequência das diligências policiais, "foi dado cumprimento a um mandado de detenção".

O homem de 34 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Coimbra, tendo-lhe sido decretada, como medida de coação, a prisão domiciliária controlada por pulseira eletrónica.