Detido suspeito de assalto à mão armada no Porto

Homem apoderou-se de dinheiro e outros bens da vítima "sob ameaça de arma de fogo".

Por Lusa | 14:27

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de um assalto à mão armada na cidade do Porto em junho e que terá também burlado a vítima, vendendo-lhe um "tijolo" em vez dum telemóvel, divulgou esta quarta-feira aquela força.



Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) indica que "identificou e deteve um homem pela presumível autoria de crime de roubo agravado, ocorrido no dia 17 de junho do corrente ano, na cidade do Porto".



"A detenção ocorreu na sequência da realização de diligências policiais que permitiram recolher relevantes elementos probatórios, indiciadores de um esquema montado pelo arguido que, sob o pretexto da venda de um telemóvel topo de gama a baixo preço, burlava a vítima, entregando-lhe um tijolo sem valor", lê-se no comunicado.



O detido é suspeito de se ter apoderado de dinheiro e outros bens da vítima "sob ameaça de arma de fogo".



O "homem fortemente indiciado pela prática de crime de roubo agravado na via pública", tem 46 anos idade, e antecedentes criminais por crimes de roubo e burla.



Há outras queixas por factos idênticos cometidos em locais frequentados por aquele arguido, refere o mesmo comunicado da PJ.



A PJ conseguiu "apreender o telemóvel topo de gama e respetiva fatura", assim como o "tijolo devidamente pintado e embrulhado", bem como apreendeu outros telemóveis e cartões telefónicos utilizados para a mesma prática.



O arguido vai ser ouvido esta quarta-feira a um primeiro interrogatório judicial.