PSP apanha três assaltantes em Lisboa e na Amadora

Num dos casos, dois jovens agrediram uma mulher para lhe retirar a mala.

Por S.A.V. | 08:37

Um homem, de 26 anos, que assaltou um outro encurralando-o numa rua de Lisboa, foi detido por agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa quando já levava ao pescoço o fio em ouro da vítima, manuseando ainda um telemóvel que tinha roubado.



Segundo anunciou esta segunda-feira a PSP, a vítima foi agredida e revistada pelo assaltante, que lhe roubou ainda um isqueiro e as moedas que tinha no bolso.



O suspeito, com antecedentes por roubo, ficou em liberdade.



Já na Amadora, dois jovens, de 14 e 16 anos, agrediram uma mulher para lhe retirar a mala. Foram detidos.



O mais velho foi condenado a 1 ano de prisão suspensa por 2 anos e o mais novo entregue ao pai e alvo de medidas de correção.