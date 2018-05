Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP apanha mais oito carteiristas em Lisboa

Agentes policiais apanharam suspeitos já referenciados.

Por João Carlos Rodrigues e Miguel Curado | 01:30

Em pouco de mais de duas horas, agentes da PSP detiveram três carteiristas na Baixa de Lisboa, depois de terem assaltado turistas. No Porto três homens e duas mulheres, entre os 25 e os 33 anos, foram identificados por furtos.



Em Lisboa, o primeiro caso ocorreu pelas 11h00 de quinta-feira. Patrulhas no Terreiro do Paço aperceberam-se de um casal já referenciado junto a uma paragem de transportes públicos.



A dupla romena, de 22 e 27 anos, tentou afastar-se, mas foi intercetada. A PSP recuperou uma carteira com 115 euros e documentos de uma turista alemã. Foram constituídos arguidos, mas saíram em liberdade – a prisão preventiva só é aplicável a crimes com pena superior a cinco anos. Os bens foram entregues à vítima, que não se apercebeu de nada.



Pouco tempo depois, também na Baixa, um ‘conhecido’ da polícia foi traído pela reação que teve ao ver os agentes a caminhar na sua direção. Começou a correr e pelo caminho foi atirando objetos para o chão. Acabou por ser apanhado depois de perseguição apeada, mas igualmente ficou em liberdade depois de ser identificado. Neste caso a PSP recuperou dois telemóveis topo de gama no percurso feito pelo assaltante, mas não conseguiu apurar quem são os donos.



Já no Porto, os cinco carteiristas fingiam estar a consultar mapas da cidade para fazerem os furtos. Nesses mesmos mapas tinham assinalado os locais onde deviam atacar. Tinham 305 euros, uma máquina fotográfica e um par de óculos de sol.



Agentes à civil seguem gangs de Leste

Em Lisboa e no Porto, a PSP criou equipas de investigação para combater os carteiristas. A aposta primordial passa pela recolha de informação dos suspeitos para depois, com o apoio de Equipas de Intervenção Rápida (EIR), realizar operações que permitam levar a detenções.



Ao que o CM apurou, a maioria dos gangs organizados que se dedicam a estes crimes são da Roménia. Há também registo de assaltantes, que entram e saem de território português, provenientes da Bulgária e da Moldávia.



O Eurofestival, que decorreu nesta semana em Lisboa, trouxe a Portugal muitos dos grupos e obrigou ao reforço da vigilância.