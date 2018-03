Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de disparar contra dois homens no centro do Porto

Disparou contra carro, agrediu um terceiro ocupante e ainda deu tiros contra casa.

Por Lusa | 20:08

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 30 anos, presumível autor de um tiroteio ocorrido na semana passada, no Porto, no qual atingiu "dois dos três ocupantes" de uma viatura, anunciou esta segunda-feira aquela força policial.



O homem, com antecedentes criminais pela prática de crimes de roubo, furto, posse de arma proibida e tentativa de homicídio, já foi presente a primeiro interrogatório judicial, "tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva".



De acordo com a mesma fonte, o detido terá cometido "cinco crimes de homicídio na forma tentada, dois crimes de dano e um crime de detenção de arma proibida, ocorridos no dia 27 de fevereiro", numa via pública do Porto, com o suspeito, "munido de uma arma de fogo", a efetuar vários disparos sobre uma viatura.



"As vítimas foram transportadas ao hospital, onde uma delas foi de imediato submetida a uma intervenção cirúrgica, aguardando a outra pela extração de um projétil que tem alojado num braço. Relativamente ao ocupante da viatura que não foi atingido pelos disparos, foi agredido com um pontapé na cabeça e ameaçado com a arma de fogo", revela o documento.



Depois, o suspeito ter-se-á deslocado até às proximidades de uma residência onde voltou a disparar, atingindo "uma parede e a janela de uma dependência onde se encontravam duas pessoas, não as atingindo".