Detido suspeito de tentar matar homem à facada num restaurante em Bragança

A Polícia Judiciária anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, de 50 anos, suspeito do crime de homicídio na forma tentada em Bragança.O suspeito, segundo informa a PJ em comunicado, atacou a vítima, um homem de 71 anos, no dia 22 de agosto, pelas 19h00, numa esplanada de um restaurante daquela cidade. Com uma faca, a vítima foi violentamente golpeada pelo agressor.O detido, jornaleiro de profissão, vai ser presenta a primeiro interrogatório em tribunal para ficar a conhecer as medidas de coação a que fica sujeito.