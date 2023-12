A GNR e a PSP detiveram 742 condutores a conduzirem com taxa-crime de álcool, superior a 1,20 gramas por litro de sangue, entre os dias 15 e 26, no âmbito da operação especial de Natal. Em média foram apanhados 61 condutores embriagados por dia.





Segundo revelou esta quarta-feira a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), durante aqueles 12 dias registaram-se 4852 acidentes, que provocaram 18 mortos, a maioria homens, e mais de 1492 feridos - 80 graves e 1412 ligeiros. Em comparação com o período homólogo de 2022 registaram-se menos 307 acidentes, mais cinco vítimas mortais e mais 137 feridos. Predominaram as colisões. O acidente mais grave ocorreu no IP2, em Portalegre, e provocou três mortos.