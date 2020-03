Detidos assaltantes de farmácias da Margem Sul

A PJ de Setúbal deteve três homens, entre os 22 e os 17 anos, responsáveis por grande parte dos roubos a farmácias que têm ‘varrido’ os concelhos de Almada e do Seixal desde dezembro, acreditando que, com as detenções, a vaga de assaltos irá "terminar ou pelo menos diminuir significativamente", disse ao CM fonte policial.

Os detidos estão, para já, indiciados de oito roubos agravados e vários crimes de sequestro, tendo conseguido vários milhares de euros.

A PJ continua a investigação, uma vez que acredita que os suspeitos estão relacionados com vários outros roubos. Os detidos estão a ser esta quarta-feira sujeitos a primeiro interrogatório judicial.