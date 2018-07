Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos dois suspeitos de atropelamento mortal no Barreiro

Arguidos deverão ser presentes a primeiro interrogatório judicial esta segunda-feira.

Por Lusa | 17:00

A PSP do Barreiro deteve dois homens, de 28 e 33 anos, suspeitos do atropelamento de uma mulher de 70 anos, que acabou por morrer no domingo, naquela cidade, foi esta segunda-feira anunciado.



Inicialmente, a PSP tinha dado conta de que tinha sido detido apenas o condutor da viatura, mas esta segunda-feira avançou que estava outro homem no carro.



Ambos são suspeitos de homicídio, por omissão de auxílio, posse de arma proibida e imigração ilegal, indicou a polícia.



Segundo um comunicado da PSP, os dois detidos são suspeitos de terem atropelado mortalmente a mulher de 70 anos, cerca das 21h45 de domingo, e de terem fugido do local sem prestar auxílio à vítima.



Os dois homens detidos, de nacionalidade estrangeira e um deles em situação ilegal no país, terão estado envolvidos num outro incidente que ocorreu poucas horas antes, cerca da 01h40 de domingo, num estabelecimento de diversão noturna do Barreiro.



De acordo com a PSP, um dos detidos terá efetuado um disparo de arma de fogo na direção de um grupo de pessoas que se encontrava à porta do estabelecimento, depois de ambos terem sido convidados a sair, alegadamente, por terem estado envolvidos em desacatos. Quando a PSP chegou ao local, os dois homens já se tinham colocado em fuga.



Pouco depois do atropelamento mortal, a PSP acabou por deter os suspeitos na sequência de um outro incidente, num estabelecimento de restauração.



Os elementos da corporação que se deslocaram para o local detiveram os dois homens, um dos quais se encontrava escondido debaixo de uma viatura.



Após buscas domiciliárias, a PSP acabou por localizar e apreender a viatura que terá atropelado a septuagenária, pelo que, os dois homens detidos estão indiciados, entre outros, da prática de um crime de homicídio.



Os dois detidos deverão ser ainda esta segunda-feira presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.