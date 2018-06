Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança vê o pai morrer em despiste

Homem e criança foram colhidos por um carro após despiste da mota em que seguiam.

Por Ágata Rodrigues e Patrícia Lima Leitão | 01:30

André Saraiva, de 43 anos, e a filha Aila, de apenas 9, seguiam de mota numa rua de acesso à zona comercial da Afurada, Vila Nova de Gaia, quando a viatura se despistou,esta quinta-feira de manhã. Ambos foram projetados e acabaram por ser colhidos por um carro.



O homem não resistiu aos ferimentos e morreu, no Hospital Santos Silva. A menor estava, esta quinta-feira à noite, internada, em estado crítico, nos Cuidados Intensivos da Urgência Pediátrica do Hospital de S. João, Porto. A PSP está a investigar.



André Saraiva, brasileiro imigrado em Portugal com a família, trabalhava como vendedor imobiliário da Remax e morava, há cerca de um ano, a dois quilómetros do local do acidente. Além da filha que ficou gravemente ferida, deixa mais dois descendentes: uma jovem de 20 anos e um rapaz de 12. "Era um pai tão cuidadoso. Não há palavras. A família era vista sempre junta", contou ao CM Jorge Gandra, cabeleireiro de toda a família da vítima.



Os Bombeiros de Coimbrões receberam o alerta às 09h22. O despiste terá ocorrido junto a uma curva acentuada de reduzida visibilidade e o piso molhado poderá ter originado a perda de controlo da mota - scooter que pertencia a uma empresa de aluguer de veículos e que ficou destruída após o violento embate. Um automóvel que seguia na mesma direção não conseguiu travar a tempo, depois de a condutora se aperceber do acidente, e acabou por atropelar o homem e a filha.