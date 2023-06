Detidos dois suspeitos de sequestro, agressão e roubo em Guimarães

Dois suspeitos, de 30 e 38 anos, com antecedentes criminais, foram detidos pela Polícia Judiciária pelos crimes de sequestro, roubo qualificado, ofensa à integridade física qualificada e coação, ocorridos a 30 de dezembro de 2022, em Guimarães.

Em comunicado, a PJ dá conta que no dia 18 de abril foi dado cumprimento a um mandado de detenção, que visou um dos autores do crime. "No desenvolvimento de diligências entretanto empreendidas, logrou-se a cabal identificação de dois outros presumíveis coautores dos mesmos factos, que atuaram em comunhão de esforços", acrescenta a autoridade.

O crimes, que aconteceram por motivos de natureza patrimonial, tiveram como alvo a vítima que foi atraída "por razões de trabalho e por interposta pessoa para sítio ermo, nos arredores da cidade".

A vítima foi surpreendida pelos arguidos, que munidos de uma arma branca, a forçaram a entrar na viatura, privando-a de liberdade. Foi depois transportada para um local próximo e agredida com violência, numa zona florestal, tendo-lhe sido tirado o dinheiro e telemóvel.





Os suspeitos abandonaram depois a vítima que com ajuda de outras pessoas acabou por alertar as autoridades.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para lhes serem aplicadas as medidas de coação.