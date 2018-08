Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos em carro furtado sem gasolina

Jovens mantiveram-se no interior da viatura num dos acessos da autoestrada 5, em Monsanto.

Por J.T. | 09:09

Apesar de saberem que o carro em que estavam foi furtado de um stand em Benfica, Lisboa, os três jovens, com cerca de 20 anos, mantiveram-se no seu interior quando ficaram sem gasolina num dos acessos da autoestrada 5, em Monsanto.



Não tardou até que foram abordados por dois agentes da polícia municipal. Um disse que tinham ficado sem combustível e que o proprietário do carro tinha ido buscar gasolina.



Mais tarde, surge um casal com um jerricã com o combustível.



Abordado pelos agentes, o homem disse que não era o dono do veículo, remetendo a propriedade do carro para o homem que já tinha falado com os agentes.



A PSP acabou por verificar que o carro – um Toyota Yaris – tinha sido furtado e deteve os homens.