Detidos quatro jovens por suspeitas de assalto em Aveiro

Quatro jovens, dos 16 aos 21 anos, foram detidos, este sábado, pela PSP de Aveiro, pela suspeita do crime de roubo, numa das ruas da cidade.O alerta foi dado, cerca das 04hh00, para um assalto na via publica.O grupo abordou dois homens, de 24 e 29 anos, de forma violenta, quando este se estavam a dirigir para um carro.Os suspeitos escaparam mas acabaram por ser intercetados, pela PSP, junto à estação ferroviária. Durante as diligências, a autoridade apreendeu 120 euros e dois cartões bancários.Uma das vítimas sofreu ferimentos ligeiros e foi levada, pela ambulância de suporte imediato, para o hospital de Aveiro.Após terem sido presentes aos Serviços do Ministério Público, os suspeitos ficaram sob as medidas de coação de apresentações bissemanais nos postos de autoridade das respetivas áreas de residência.