Detidos quatro suspeitos de roubar caixa de esmolas de capela em Barcelos

A GNR deteve dois homens e duas mulheres por furto de moedas de uma caixa de esmolas existente no exterior de uma capela na freguesia da Várzea, concelho de Barcelos, anunciou hoje aquela força.Após um alerta de que "um grupo estaria a rondar a capela", a GNR foi ao local e surpreendeu os suspeitos em flagrante, "no momento em que estavam a arrombar a caixa de esmolas e a proceder ao furto de valores do seu interior".Os indivíduos já tinham na sua posse algumas moedas, que foram apreendidas.Apreendidas foram igualmente as ferramentas utilizadas para efetuar o arrombamento, nomeadamente uma marreta e um alicate, e a viatura que os suspeitos utilizavam.Com idades compreendidas entre os 17 e os 21 anos, os suspeitos foram constituídos arguidos, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Barcelos.