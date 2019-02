Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos três carteiristas em três dias no Aeroporto de Lisboa

Homem da Europa do Leste roubou vários artigos de mochilas. As outras detenções foram duas peruanas.

Por M.C. | 08:59

Um homem de 32 anos, da Europa de Leste, foi preso em flagrante na última terça-feira pela PSP do aeroporto de Lisboa, na zona das chegadas, por ali ter furtado duas carteiras. Esta foi a terceira detenção, pelo mesmo crime no aeroporto, que a PSP fez em três dias.



Fonte policial disse ao CM que o homem roubou vários artigos de mochilas. Foi libertado e vai ser julgado. As outras duas detenções foram de peruanas apanhadas no domingo, também no aeroporto. Foram-lhes apreendidos diversos artigos furtados. Estão presas.