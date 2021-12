Sete homens e três mulheres foram detidos, no passado domingo, na sequência de uma mega operação da GNR, coordenada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Oliveira de Azeméis. A ação policial incidiu nas zonas dos Concelhos de Oliveira de Azemeis, Santa Maria da feira, Arouca e São João da Madeira.



A autoridade apreendeu estupefacientes, armas de fogo e dinheiro. A mega operação teve como objetivo o combate à criminalidade, com incidência no tráfico de estupefacientes.

Ver comentários