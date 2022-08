Dez incêndios ativos às 18h50, três com mais de 100 operacionais

Pelas 18h50 havia 10 incêndios ativos em Portugal, combatidos por 561 operacionais, 146 veículos e 15 meios aéreos, com a maioria empenhados nos fogos que lavram nos concelhos de Nelas, Penafiel e Almada, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a página da internet da Proteção Civil, o incêndio em Nelas, distrito de Viseu, que deflagrou pelas 17h16 numa zona de mato, era o que empenhava mais meios: 164 operacionais, apoiados por 40 veículos e cinco meios aéreos.

O incêndio que teve início esta madrugada na freguesia de Canelas, concelho de Penafiel, distrito do Porto, voltou a estar ativo durante a tarde de hoje, depois de ter sido classificado como em fase de resolução ao início da tarde.

Pelas 18h45, este fogo era combatido por 158 operacionais, apoiados por 45 veículos e quatro meios aéreos.

O terceiro incêndio com mais de uma centena de operacionais lavra, desde as 16h42, numa área de povoamento florestal, na zona da Costa da Caparica, concelho de Almada, distrito de Setúbal, sendo combatido por 114 operacionais, 34 viaturas e dois meios aéreos.

Pelas 18h50, o incêndio rural que deflagrou durante a tarde de hoje na localidade das Cachoeiras, concelho de Vila Franca de Xira, já se encontra em fase de resolução, e no qual estão envolvidos cerca de uma centena de operacionais e 30 veículos.

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um agravamento do risco de incêndio rural, o Governo determinou hoje a declaração da situação de alerta no continente, que vai vigorar entre as 00h00 do dia 21 de agosto e as 23h59 do dia 23 de agosto.