Dez mortes na estrada no Natal e Ano Novo

Dez pessoas morreram nas estradas portuguesas durante as operações que PSP e GNR montaram durante as quadras de Natal e Ano Novo, menos uma do que no mesmo período de festas há um ano.Os dados divulgados ontem pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária revelam que entre 28 de dezembro e 2 janeiro – Operação Ano Novo – se registaram cinco mortes (menos duas do que no período homólogo), 35 feridos graves (mais 19) e 414 feridos ligeiros (mais 51), apesar de se ter verificado uma redução de 5,5% do número de acidentes – 1469.