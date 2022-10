Dezenas juntaram-se na Figueira da Foz para o último adeus a Leonor Azenha

O funeral da portuguesa morta pelo marido, na Suíça, realizou-se este sábado, na Figueira da Foz. O filho do casal, de 16 anos, permanece na Suiça ao cuidado do tio, o irmão do alegado assassino.

Foram dezenas as pessoas que se juntaram na capela Nossa Senhora da Graça, em Quiaios, na Figueira da Foz, no último adeus a Leonor Azenha, a mulher, de 60 anos, morta pelo marido com dois tiros na cabeça. A tragédia aconteceu a 15 de outubro, na cidade de Vevey, na Suiça, e deixou familiares e amigos em choque.

O filho em comum do casal, de 16 anos, estava em casa quando ocorreu o homicidio e deu o alerta aos vizinhos. Segundo o que a CMTV conseguiu apurar, o menor permace na suiça aos cuidados do tio, irmão do assassino da mãe. Trata-se de uma decisão temporária por parte de uma instuição que está a acompanhar o caso e vai determinar o futuro deste jovem.

Sobre o casal, que mantinha uma relação há cerca de 17 anos, não existem relatos de episódios de violência doméstica no passado. Sabe-se apenas que o alegado homicida tem antecedentes ligados ao consumo excessivo de álcool. Trata-se de um poruguês, de 57 anos, natural da zona de mirandela que trabalhava em jardinagem.

A família portuguesa recebeu a notícia através das autoridades suiças que estão a acompanhar o caso. O homicida permance em prisão preventiva.

Leonor Azenha trabalhava como empregada de mesa na Suiça. Emigrou há cerca de 30 anos, à procura de uma vida melhor.