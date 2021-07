Leia também Mulher de 31 anos mata ex-companheira à facada na rua por não aceitar divórcio Mata mãe a tiro e ameaça irmã de morte

Laura de Jesus, de 82 anos, foi morta pelo próprio filho, de 49 anos, em Oliveira de Frades. "Vou matar a mãe e a seguir vais tu", disse José Pedro Ferreira, de 49 anos, para a irmã, Maria da Conceição, instantes antes de concretizar a ameaça e assassinar a tiro de uma pistola 6,35 mm, a sangue frio, a progenitora - com um disparo na zona do olho esquerdo, tendo a bala saído pela nuca. O homicida discutia frequentemente com a mãe quando a irmã ia tratar do pai, acamado, cego e parcialmente surdo.

esquadra do Bom Pastor., de 82 anos, foi morta pelo próprio filho, de 49 anos, em Oliveira de Frades. "Vou matar a mãe e a seguir vais tu", disse José Pedro Ferreira, de 49 anos, para a irmã, Maria da Conceição, instantes antes de concretizar a ameaça e assassinar a tiro de uma pistola 6,35 mm, a sangue frio, a progenitora - com um disparo na zona do olho esquerdo, tendo a bala saído pela nuca. O homicida discutia frequentemente com a mãe quando a irmã ia tratar do pai, acamado, cego e parcialmente surdo.

, de 57 anos, vivia há mais de um ano o horror de uma perseguição com ameaças de morte por parte do marido, após ter tomado a decisão de sair de casa. Acabou brutalmente agredida com um tijolo pelo companheiro, que após o crime tentou matar-se. Ana Cristina é a 10.ª vítima mortal da violência doméstica em Portugal, este ano, de acordo com o CM Radar da Violência Doméstica, que lhe mostra todos os casos nos últimos anos No ano passado contaram-se 26 casos de mortes em contexto de violência doméstica, o que parece indicar uma redução no número de casos de mortes neste crime, devido ao confinamento e à atual situação de pandemia vivida em Portugal.No total, em 2021, contam-se para já sete mulheres e três homens que morreram no contexto de desentendimentos na vida doméstica. Maria do Carmo foi a primeira vítima mortal este ano: foi assassinada pelo companheiro em Nogueira, na Maia, ao pedir o fim da relação. O agressor homicida cometeu o crime em frente ao filho menor, de apenas 12 anos. Manuel Soares foi morto pelo filho, de 30 anos, com três facadas em Lousada. Após o crime foi o próprio homicida a ligar para as autoridades, relatando o que havia feito e afirmando que pretendia matar-se. O agressor acabou travado e detido. Catarina Gonçalves , de apenas 25 anos, foi esfaqueada no peito e no pescoço por Miranda, a ex-companheira, em plena rua, no Porto. As duas muheres estavam em processo de divórcio e as discussões eram frequentes, uma vez que a ex-companheira de Catarina não aceitava a separação. A agressora fugiu mas acabaria por se entregar à PSP, na