DIAP de Leiria acusa sete pessoas de tráfico de droga

Dois dos sete arguidos estão em prisão preventiva.

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Leiria deduziu acusação contra sete arguidos pelo crime de tráfico de estupefacientes, anunciou esta terça-feira a Procuradoria da Comarca de Leiria.



Segundo a nota publicada na página de internet da Procuradoria, os sete arguidos, com idades compreendidas entre os 26 e os 49 anos e residentes na Marinha Grande, Leiria e Alverca do Ribatejo, estão acusados, cada um deles, de um crime de tráfico de estupefacientes.



Na acusação fez-se constar que, desde o mês de outubro de 2017 e até ao dia 02 de maio de 2018, os arguidos dedicaram-se à compra e venda diária de produto estupefaciente (heroína, cocaína e haxixe), maioritariamente na Marinha Grande, no interior das suas residências ou em outros locais daquela cidade.



Neste contexto, "os arguidos estabeleceram os contactos necessários ao desenvolvimento daquela atividade através de encontros presenciais, antecedidos de contactos telefónicos, nos quais usavam linguagem codificada", refere o Ministério Público.



Segundo a acusação, a heroína era comercializada em doses individuais de 10 euros, a cocaína em doses individuais de 10, 15 e 20 euros, e o haxixe em quantidades correspondentes a 10 euros.



Na sequência de buscas domiciliárias, buscas a veículos e revistas pessoais realizadas, foram efetuadas diversas apreensões, em maio de 2018, designadamente produto estupefaciente (cocaína e heroína), importâncias monetárias, balanças de precisão, vários recortes de sacos plásticos para embalar droga e telemóveis.



Dois dos sete arguidos estão em prisão preventiva.



A investigação foi realizada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Marinha Grande.